ओडिशा के सरकारी इंजीनियर के पास से करोड़ों की संपत्ति और सोना बरामद किया गया है

5 बंगले, 13 प्लॉट और 2 करोड़ कैश; ओडिशा का सरकारी इंजीनियर निकला धनकुबेर

लेखन आबिद खान 12:22 pm Jun 07, 202612:22 pm

क्या है खबर?

ओडिशा के सतर्कता विभाग ने एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (ITDA) के एक सहायक कार्यकारी अभियंता (AEE) बैकुंठनाथ बेहरा से जुड़े 9 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान एजेंसी को जो मिला, उसने अधिकारियों के होश उड़ा दिए। बेहरा के पास से 5 बहुमंजिला आलीशान मकान, 13 कीमती प्लॉट, लाखों रुपये की संपत्ति, सोने के आभूषण और बैंक लॉकरों का पता चला है। चौंकाने वाली बात है कि बेहरा ने 1999 में केवल 6,000 रुपये वेतन पर नौकरी शुरू की थी।