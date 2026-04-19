NEET UG 2026 एडमिट कार्ड: अप्रैल अंत तक जारी होंगे हॉल टिकट, जरूरी चीजें न भूलें!
NEET UG 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। NTA जल्द ही एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। आप इन्हें neet.nta.nic.in पर देख पाएंगे। याद रखें, यह परीक्षा 3 मई को होनी है और आपके परीक्षा शहर की जानकारी 12 अप्रैल को ही बता दी गई थी। ऐसे में, अप्रैल के आखिर तक एडमिट कार्ड जारी होने की उम्मीद है, इसलिए वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें।
NEET एडमिट कार्ड डाउनलोड और दस्तावेज
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। इस कार्ड में आपके रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी जानकारी लिखी होगी। परीक्षा वाले दिन हॉल टिकट के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो और एक वैध आईडी कार्ड ले जाना न भूलें। ये सभी चीजें परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए बेहद जरूरी हैं। NEET UG में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों से सवाल पूछे जाते हैं और यह पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। सभी अभ्यर्थियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं!