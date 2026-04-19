NEET UG 2026 एडमिट कार्ड: अप्रैल अंत तक जारी होंगे हॉल टिकट, जरूरी चीजें न भूलें!

NEET एडमिट कार्ड डाउनलोड और दस्तावेज

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। इस कार्ड में आपके रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी जानकारी लिखी होगी। परीक्षा वाले दिन हॉल टिकट के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो और एक वैध आईडी कार्ड ले जाना न भूलें। ये सभी चीजें परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए बेहद जरूरी हैं। NEET UG में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों से सवाल पूछे जाते हैं और यह पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। सभी अभ्यर्थियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं!