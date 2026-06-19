NEET UG री-एग्जाम: NTA ने कहा- पुराना एडमिट कार्ड बेकार, नया ही काम आएगा

संशोधित एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड करे

NTA की ओर से अगर आपको कोई मैसेज मिला है, चाहे वह SMS हो, ईमेल हो या वॉट्सएप, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपने अभी तक अपना संशोधित एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है। इसलिए एक बार जरूर जांच लें। सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम, रोल नंबर, रिपोर्टिंग का समय और परीक्षा केंद्र का पता, सब कुछ ठीक है। 21 जून को आपको अपने प्रिंटेड एडमिट कार्ड की कॉपी और एक सरकारी फोटो ID लेकर जाना होगा। किसी भी नई जानकारी या सवाल के लिए सिर्फ NTA की आधिकारिक वेबसाइट या उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ही देखें।