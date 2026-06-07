पेपर लीक रोकने के लिए NTA व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है

NTA बदलेगी प्रक्रिया, विशेषज्ञों को नहीं बताएगी किस परीक्षा का पेपर बना रहे- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 04:16 pm Jun 07, 202604:16 pm

क्या है खबर?

NEET पेपर लीक से विवादों में आई राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। अब NTA जिन विशेषज्ञों से प्रश्न तैयार करवाएगी, उन्हें पता नहीं होगा कि वे किस परीक्षा का पेपर बना रहे हैं। NTA इन सवालों से एक बड़ा प्रश्न बैंक बनाएगी, जिसमें से कुछ सवालों को मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाएगा। इससे विशेषज्ञों को भी नहीं पता होगा कि कौनसा सवाल परीक्षा में आएगा।