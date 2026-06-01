NEET पेपर लीक: CBI की 13 गिरफ्तारियां, संसद करेगी NTA और परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा देश Jun 01, 2026

NEET-UG 2026 पेपर लीक के बाद, अब संसद की शिक्षा समिति परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही इस समिति की बैठक होगी, जिसमें परीक्षाओं को और ज्यादा निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाने के तरीकों पर बात की जाएगी। बैठक में यह भी देखा जाएगा कि पेन-पेपर टेस्ट बेहतर हैं या कंप्यूटर आधारित टेस्ट। इसके साथ ही, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की जाएगी। इतना ही नहीं, 12वीं की CBSE परीक्षाओं और तीन भाषा के फॉर्मूले पर भी गौर किया जाएगा। इन सभी चर्चाओं का मकसद हाल ही में सामने आई समस्याओं को सुलझाना है।