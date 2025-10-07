नवी मुंबई हवाई अड्डा सुरंग के जरिए बांद्रा-वर्ली सी लिंक और BKC से जुड़ेगा?

उद्देश्य

योजना का उद्देश्य और लाभ

इस सुरंग और कनेक्टिविटी परियोजना का उद्देश्य हवाई अड्डे से मुंबई शहर तक आसान और तेज यात्रा सुविधा प्रदान करना है। शिंदे ने हवाई अड्डे को उपनगरीय रेल, मेट्रो और जलमार्ग से जोड़ने वाले एक एकीकृत नेटवर्क की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे यातायात पर दबाव कम होगा और यात्रियों को निर्बाध आवाजाही का लाभ मिलेगा। योजना से समय की बचत होगी और शहर के विभिन्न हिस्सों से हवाई अड्डे तक पहुंच आसान हो जाएगी।