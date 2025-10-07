नवी मुंबई हवाई अड्डा सुरंग के जरिए बांद्रा-वर्ली सी लिंक और BKC से जुड़ेगा?

नवी मुंबई हवाई अड्डा सुरंग के जरिए बांद्रा-वर्ली सी लिंक और BKC से जुड़ेगा?
क्या है खबर?
महाराष्ट्र सरकार नवी मुंबई एयरपोर्ट को एक सुरंग के जरिए बांद्रा कुर्ला कंपलेक्स और बांद्रा-वर्ली सी लिंक से जोड़ने की योजना बना रही है। इसके लिए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। नए एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार (8 अक्टूबर) को करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
उद्देश्य
योजना का उद्देश्य और लाभ
इस सुरंग और कनेक्टिविटी परियोजना का उद्देश्य हवाई अड्डे से मुंबई शहर तक आसान और तेज यात्रा सुविधा प्रदान करना है। शिंदे ने हवाई अड्डे को उपनगरीय रेल, मेट्रो और जलमार्ग से जोड़ने वाले एक एकीकृत नेटवर्क की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे यातायात पर दबाव कम होगा और यात्रियों को निर्बाध आवाजाही का लाभ मिलेगा। योजना से समय की बचत होगी और शहर के विभिन्न हिस्सों से हवाई अड्डे तक पहुंच आसान हो जाएगी।
एकीकरण
मुख्य परिवहन केंद्रों से एकीकरण
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना को प्रमुख क्षेत्रीय परिवहन केंद्रों से जोड़ने पर भी विचार करने का निर्देश दिया है। इसमें ठाणे का म्हातारडी बुलेट ट्रेन स्टेशन, कोपर रेलवे स्टेशन और तलोजा मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। यह एकीकरण हवाई अड्डे, मेट्रो, बुलेट ट्रेन और अन्य मार्गों के बीच समन्वित कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। इससे यात्रियों को विभिन्न विकल्पों के माध्यम से आसानी से यात्रा करने की सुविधा मिलेगी।