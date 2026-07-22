वंदे भारत, राजधानी यात्रियों के लिए अहम सूचना! 26 से 28 जुलाई तक न्यू जलपाईगुड़ी में बड़ा फेरबदल, यात्रा से पहले जानें अपनी ट्रेन का हाल।
अगर आप जल्द ही ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे 26 से 28 जुलाई तक न्यू जलपाईगुड़ी यार्ड की सिग्नलिंग सिस्टम को बेहतर बनाने का काम कर रहा है। इसका सीधा असर कई ट्रेनों पर पड़ेगा, जिनमें ट्रेनें रद्द होना, मार्ग बदलना या समय में फेरबदल शामिल है। इस बदलाव की चपेट में वंदे भारत, राजधानी और तेजस एक्सप्रेस जैसी कई प्रमुख ट्रेनें भी आएंगी। यात्रियों की रेल यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए यह सुधार किया जा रहा है। हालांकि, इस काम की वजह से कुछ ट्रेनों के समय में थोड़ी उथल-पुथल हो सकती है।
न्यू जलपाईगुड़ी में होने वाले बदलावों के लिए शेड्यूल चेक करें
कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जैसे 28 जुलाई को न्यू जलपाईगुड़ी-हल्दीबाड़ी पैसेंजर ट्रेन। कुछ ट्रेनों के प्रारंभिक और अंतिम स्टेशन भी बदल दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, वंदे भारत एक्सप्रेस अब किशनगंज से चलेगी। वहीं, कुछ ट्रेनें नए मार्ग से चलेंगी, जिनमें कुछ अतिरिक्त ठहराव भी शामिल होंगे। राजधानी ट्रेनों को सिलीगुड़ी जंक्शन के रास्ते चलाया जाएगा। सिलचर-नई दिल्ली एक्सप्रेस 27 जुलाई को दो घंटे देरी से रवाना होगी। किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए, घर से निकलने से पहले IRCTC की वेबसाइट या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया पेजों पर जाकर ताजा शेड्यूल जरूर देख लें। सुरक्षित सफर के लिए पहले से जानकारी जुटाना ही बेहतर है।