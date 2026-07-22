वंदे भारत, राजधानी यात्रियों के लिए अहम सूचना! 26 से 28 जुलाई तक न्यू जलपाईगुड़ी में बड़ा फेरबदल, यात्रा से पहले जानें अपनी ट्रेन का हाल।

कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जैसे 28 जुलाई को न्यू जलपाईगुड़ी-हल्दीबाड़ी पैसेंजर ट्रेन। कुछ ट्रेनों के प्रारंभिक और अंतिम स्टेशन भी बदल दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, वंदे भारत एक्सप्रेस अब किशनगंज से चलेगी। वहीं, कुछ ट्रेनें नए मार्ग से चलेंगी, जिनमें कुछ अतिरिक्त ठहराव भी शामिल होंगे। राजधानी ट्रेनों को सिलीगुड़ी जंक्शन के रास्ते चलाया जाएगा। सिलचर-नई दिल्ली एक्सप्रेस 27 जुलाई को दो घंटे देरी से रवाना होगी। किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए, घर से निकलने से पहले IRCTC की वेबसाइट या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया पेजों पर जाकर ताजा शेड्यूल जरूर देख लें। सुरक्षित सफर के लिए पहले से जानकारी जुटाना ही बेहतर है।