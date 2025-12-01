दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पराली जलाना राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए 

टिप्पणी CJI बोले- ये नहीं मान सकते कि कोई समाधान नहीं मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा, "दिल्ली में प्रदूषण मामले को आमतौर पर अक्टूबर में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। हम इसे नियमित रूप से उठाएंगे। वायु गुणवत्ता में सुधार सिर्फ इसलिए देखा गया क्योंकि इस मद पर सुनवाई हुई थी।" उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और केंद्र सरकार से कहा, "हममें से कोई भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। हम यह नहीं मान सकते कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है।"

पराली कोर्ट ने कहा- कोविड के दौरान पराली जली, लेकिन आसमान साफ था कोर्ट ने कहा, "पराली जलाना अकेला कारण नहीं है। कोविड के समय भी पराली जलाई﻿ जा रही थी, लेकिन तब आसमान बिल्कुल नीला और साफ था। लोग दिल्ली में रहते हुए भी आसमान में बगैर किसी प्रदूषण के तारे तक देख पाते थे। पराली जलाना तो प्रदूषण का एक कारण है। ये किसी के लिए राजनीतिक और अहम का कारण नहीं बनना चाहिए। किसान अगर पराली जला रहा है तो इसकी एक आर्थिक वजह है।"

CAQM कोर्ट ने CAQM को फटकारा कोर्ट ने CAQM और सरकार से पूछा कि प्रदूषण कम करने के लिए उनकी योजना क्या है। कोर्ट ने कहा, "CAQM और प्राधिकारियों को कमर कसना चाहिए और दिल्ली-NCR में प्रदूषण की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर विचार करना चाहिए। जिस तरह से योजनाओं को चलाया जा रहा है उससे हम चिंतित हैं।" CJI ने आयोग से पूछा, "खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी कार्य योजना ने स्थिति को सुधारा है?"

