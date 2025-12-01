सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी को बताया गंभीर, CBI को दिया देशव्यापी जांच का आदेश

आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा? कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी पर देश की प्रमुख जांच एजेंसी को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए, हम स्पष्ट निर्देश देते हैं कि CBI पहले इन मामलों की जांच करेगी। अन्य प्रकार की साइबर धोखाधड़ी की जांच अगले चरणों में की जाएगी।" कोर्ट ने कहा, "सभी विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को इस जांच में सहयोग करते हुए CBI को आवश्यक सहमति भी देनी होगी।"

सहायता CBI को दिए इंटरपोल की सहायता लेने के भी निर्देश कोर्ट ने CBI को यह भी कहा गया कि वह विदेशी कर पनाहगाहों से संचालित साइबर अपराधियों पर नजर रखने के लिए इंटरपोल से सहायता ले। इसी तरह दूरसंचार विभाग (DoT) से यह सुनिश्चित करने को कहा कि दूरसंचार ऑपरेटर एक ही उपयोगकर्ता को एक से अधिक सिम कार्ड जारी न करें, जिससे साइबर अपराधों के लिए उनका दुरुपयोग न हो। कोर्ट ने सभी राज्यों को राज्य स्तरीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने को भी कहा है।

निर्देश कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया अहम निर्देश कोर्ट ने केंद्र को गृह मंत्रालय, दूरसंचार और वित्त मंत्रालय सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के विचार अदालत के समक्ष रखने को भी कहा है, ताकि साइबर अपराधों के खिलाफ कदम उठाने में सहायता मिल सके। त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी पुलिस एजेंसियां, CBI के साथ मिलकर नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए स्वतंत्र हैं।