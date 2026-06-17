अपनी शादी के लिए चुराए 4 करोड़ के गहने, तनिष्क का कर्मचारी गिरफ्तार

तनिष्क कर्मचारी ने चाबी चुराई, 3.1 करोड़ रुपये बरामद हुए

पुलिस के मुताबिक, नितिन ने अपने साथियों के लिए एक पार्टी रखी थी। इसी दौरान उसने कैशियर को शराब पिलाकर स्टोर की चाबी चुरा ली। शोरूम में न तो कोई अलार्म सिस्टम था और न ही रात में ठीक से सुरक्षा का कोई इंतजाम। इसी का फायदा उठाकर उसने सिर्फ 25 मिनट में करोड़ों रुपये की महंगी ज्वेलरी चुरा ली और किसी को भनक भी नहीं लगी। बाद में पुलिस ने चोरी की ज्यादातर ज्वेलरी, करीब 3.1 करोड़ रुपये का सामान और कुछ नकदी बरामद कर ली है। पुलिस अब भी बाकी बची ज्वेलरी और इस मामले में शामिल अन्य साथियों की तलाश कर रही है।