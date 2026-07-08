दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 60 मौतों के बाद नितिन गडकरी मैदान में, खुद परखेंगे सुरक्षा इंतजाम

गडकरी करेंगे एक्सप्रेसवे के निर्माण और सुरक्षा की समीक्षा

गडकरी दिल्ली से कोटा तक का दौरा करेंगे। इस दौरान वे एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की गुणवत्ता, इसके रखरखाव और खासकर सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं की जांच करेंगे। इनमें दिशासूचक बोर्ड और इमरजेंसी फोन शामिल हैं, जिन पर हादसे के बाद से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। गडकरी के दौरे से पहले, अधिकारी खराब हो चुके साइन बोर्ड और काम न कर रहे SOS फोन को दुरुस्त करने में तेजी से जुटे हैं। उम्मीद है कि यह निरीक्षण एक्सप्रेसवे को सभी के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़े और ठोस बदलाव लाएगा।