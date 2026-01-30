भारत में निपाह वायरस के मामले सामने आने पर WHO बोला- यात्रा प्रतिबंधों की जरूरत नहीं 

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में निपाह वायरस के 2 संक्रमित मिले हैं। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की प्रतिक्रिया सामने आई है। WHO ने कहा कि निपाह वायरस के अन्य भारतीय राज्यों या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलने का जोखिम 'कम' है और संक्रमण के 2 मामले सामने आने के बाद यात्रा या व्यापार प्रतिबंधों की कोई जरूरत नहीं है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब कई एशियाई देशों ने सतर्कता बढ़ा दी है।

बयान WHO बोला- भारत ने पहले वायरस नियंत्रण क्षमता को प्रदर्शित किया WHO ने कहा, "वायरस के मानव से मानव में फैलने का कोई सबूत नहीं है और वर्तमान साक्ष्यों के आधार पर हम किसी भी यात्रा या व्यापार प्रतिबंध की सिफारिश नहीं करते हैं। वायरस का राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक जोखिम कम बना हुआ है। भारत ने पहले भी निपाह के प्रकोप को नियंत्रित करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है और राष्ट्रीय एवं राज्य स्वास्थ्य टीमों द्वारा संयुक्त रूप से सुझाए गए स्वास्थ्य उपायों को लागू किया जा रहा है।"

वायरस बंगाल में 2 मामले, संपर्क में आए 196 लोगों की जांच पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। मंत्रालय ने कहा, "निपाह के 2 मामलों की पुष्टि होने के बाद केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर तय प्रोटोकॉल के अनुसार तुरंत और व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शुरू किए हैं। कन्फर्म मामलों से जुड़े 196 लोगों की पहचान की गई, उनकी निगरानी की गई और उनकी जांच की गई। वे सभी बिना लक्षण वाले पाए गए।"

बयान मंत्रालय ने लोगों से की ये अपील मंत्रालय ने कहा, "मीडिया के कुछ हिस्सों में निपाह वायरस के मामलों के बारे में अटकलें और गलत आंकड़े फैलाए जा रहे हैं। जनता को सलाह दी जाती है कि वे सिर्फ आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। बिना पुष्टि वाली खबरें फैलाने से बचें।" मंत्रालय ने आगे कहा, "अब तक निपाह वायरस बीमारी का कोई अतिरिक्त मामला सामने नहीं आया है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं।"

देश एशियाई देशों में अलर्ट भारत में मामले सामने आने के बाद कई एशियाई देशों ने सतर्कता बढ़ा दी है। थाईलैंड ने 3 हवाई अड्डों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। इसके अलावा नेपाल ने भी काठमांडू हवाई अड्डे और भारत के साथ अन्य जमीनी सीमा चौकियों पर आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। मलेशिया, हांगकांग, बांग्लादेश, वियतनाम, चीन, पाकिस्तान समेत कुछ अन्य देशों ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं।