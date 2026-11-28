NIA पीपल्स लिबरेशन आर्मी जैसे प्रतिबंधित संगठनों पर खास नजर रख रही है। इन पर आरोप है कि ये जातीय तनाव बढ़ाने के लिए हमलों की फंडिंग और उनकी साजिश रच रहे हैं।

इस जांच का तार हाल ही में हुई एक अमेरिकी नागरिक और 6 यूक्रेनियन की गिरफ्तारी से भी जुड़ा है। इन सभी पर म्यांमार में आतंकियों को ट्रेनिंग देने का आरोप लगा है।