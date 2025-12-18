सऊदी अरब ने 56,000 भिखारियों को पाकिस्तान वापस भेजा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सऊदी अरब के लिए सिरदर्द बने पाकिस्तान के भिखारी, 56,000 को वापस भेजा गया

क्या है खबर?

सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के भिखारी सिरदर्द बन गए हैं। इनकी संख्या खाड़ी देश में बढ़ती जा रही है। यह खुलासा पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (FIA) के महानिदेशक रिफत मुख्तार राजा ने किया है। उन्होंने नेशनल असेंबली की प्रवासी पाकिस्तानी और मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति को बताया कि इस साल सऊदी अरब ने 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को निर्वासित किया है। एजेंसी ने भिखारी गिरोह के 66,154 सदस्यों को सऊदी अरब के विमान से उतारा है।