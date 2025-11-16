दिल्ली विस्फोट मामले में NIA को बड़ी सफलता, आत्मघाती हमलावर का सहयोग करने वाले को दबोचा

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्ट्रेशन के पास कार में हुए जाेरदार धमाके के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को बड़ी सफलता हासिल हुई है। NIA ने दिल्ली विस्फोट मामले में एक कश्मीरी नागरिक को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की साजिश रची थी। बता दें कि इस विस्फोट में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और 32 अन्य घायल हो गए थे।

गिरफ्तारी NIA ने आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान आमिर राशिद अली के रूप में हुई है। इसी के नाम पर लाल किला के पास हुए धमाके में शामिल कार पंजीकृत थी। NIA ने रविवार को दबिश देकर उसे दिल्ली से ही गिरफ्तार किया है। NIA की जांच में सामने आया है कि आरोपी आमिर जम्मू-कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है। उसने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकी हमला करने की साजिश रची थी।

मदद कार खरीद में मदद के लिए दिल्ली आया था आमिर NIA के अनुसार, आमिर उस कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया था, जिसका इस्तेमाल धमाके के लिए वाहन जनित IED ब्लास्ट के रूप में किया गया था। NIA ने फोरेंसिक जांच से वाहन-जनित IED के मृतक चालक की पहचान उमर उन नबी के रूप में की है, जो पुलवामा जिले का निवासी और फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में जनरल मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर था।