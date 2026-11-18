यह हाई-स्पीड रेल 508 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। इसमें ऐसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो भारत में पहली बार इस्तेमाल हो रही है। इसी तकनीक के दम पर ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ पाएंगी।

ट्रेन को चलाने वाली बिजली राष्ट्रीय ग्रिड से ली जाएगी। यह बिजली 14 सबस्टेशनों के जरिए पहुंचेगी। इसके साथ ही दर्जनों स्विचिंग पोस्ट और 16 डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन भी लगाए गए हैं, ताकि पूरे सिस्टम को बिना किसी रुकावट के चलाया जा सके।