बुलेट ट्रेन ट्रैक पर 20 नवंबर से दौड़ेगी बिजली, NHSRCL ने आम लोगों को दी चेतावनी
भारत की पहली बुलेट ट्रेन एक अहम पड़ाव छूने वाली है। सूरत और बिलिमोरा के बीच का ट्रैक 20 नवंबर को बिजली से जुड़ जाएगा। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल रही NHSRCL ने बताया है कि पहली बार इस ट्रैक पर ऊपर लगे बिजली के तारों से ट्रेनों को ऊर्जा मिलेगी।
साथ ही, NHSRCL ने लोगों को सुरक्षा के लिए इन तारों से दूर रहने की चेतावनी दी है, खासकर उन लोगों को जिन्हें वहां जाने की इजाज़त नहीं है।
नई तकनीक से मिलेगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार
यह हाई-स्पीड रेल 508 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। इसमें ऐसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो भारत में पहली बार इस्तेमाल हो रही है। इसी तकनीक के दम पर ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ पाएंगी।
ट्रेन को चलाने वाली बिजली राष्ट्रीय ग्रिड से ली जाएगी। यह बिजली 14 सबस्टेशनों के जरिए पहुंचेगी। इसके साथ ही दर्जनों स्विचिंग पोस्ट और 16 डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन भी लगाए गए हैं, ताकि पूरे सिस्टम को बिना किसी रुकावट के चलाया जा सके।