दिल्ली-ग्रेटर नोएडा में जाम से आजादी? 31 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से नोएडा एयरपोर्ट का सफर होगा आसान

रास्ता यमुना एक्सप्रेसवे से मिलेगा, 3 लूप के साथ

यह नया रास्ता सेक्टर 94 में ओखला बैराज के पास से शुरू होगा। इसके बाद यह सेक्टर 95 से लेकर 125-135 तक यमुना नदी के किनारे-किनारे चलेगा और फिर सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से जा मिलेगा। इस पर 3 स्थानीय एक्सेस लूप बनाने का भी प्रस्ताव है, जिससे वाहनों को आने-जाने में सुविधा होगी। यह प्रोजेक्ट एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसमें चिल्ला एलिवेटेड रोड जैसे और भी कई नए लिंक (जोड़ने वाले रास्ते) शामिल हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर के बीच तेज रफ्तार कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाना है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला, तो अगले 2 सालों में लोग इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा कर पाएंगे।