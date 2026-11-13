बेंगलुरु से गोवा वंदे भारत: 13 घंटे में पूरा होगा सफर, जानें किराया

बेंगलुरु और गोवा के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। इससे इन दोनों लोकप्रिय जगहों के बीच अब सफर करना और भी सुविधाजनक हो गया है।

यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। यह बेंगलुरु के यशवंतपुर से गोवा के मडगांव तक जाएगी, और रास्ते में मंगलुरु, उडुपी तथा कारवार जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी इसका ठहराव होगा।