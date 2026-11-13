बेंगलुरु से गोवा वंदे भारत: 13 घंटे में पूरा होगा सफर, जानें किराया
लेखन आबिद खान
बेंगलुरु और गोवा के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। इससे इन दोनों लोकप्रिय जगहों के बीच अब सफर करना और भी सुविधाजनक हो गया है।
यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। यह बेंगलुरु के यशवंतपुर से गोवा के मडगांव तक जाएगी, और रास्ते में मंगलुरु, उडुपी तथा कारवार जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी इसका ठहराव होगा।
13 घंटे 20 मिनट का सफर
इस यात्रा को पूरा करने में लगभग 13 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। किराए की बात करें तो, AC चेयर कार का टिकट 2,200 रुपये का है, वहीं एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए आपको 3,865 रुपये चुकाने होंगे।
अपनी सीट आप IRCTC की वेबसाइट, उनके ऐप या रेलवे काउंटर से बुक कर सकते हैं।