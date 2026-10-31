एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, एपी सिंह की ली जगह

एयर चीफ मार्शल दीक्षित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के छात्र रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज से उच्च सैन्य शिक्षा प्राप्त की है।

वह अपने शुरुआती करियर में वायुसेना टेस्ट पायलट्स स्कूल में बतौर इंस्ट्रक्टर रहे फिर फाइटर स्क्वाड्रन की कमान संभाली।

उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में एक फ्रंटलाइन फाइटर बेस और दक्षिणी क्षेत्र में एक फाइटर ट्रेनिंग बेस का नेतृत्व किया। वह दक्षिणी वायु कमान के एयर डिफेंस कमांडर भी रहे।