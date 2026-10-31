एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, एपी सिंह की ली जगह
क्या है खबर?
एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने शनिवार को भारतीय वायुसेना (IAF) के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का स्थान लिया है, जो 43 वर्षों के शानदार और गौरवशाली करियर के बाद वायुसेना से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नये वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित को उनकी बेहतरीन रणनीतिक योजना और सैन्य अभियानों में सूझबूझ के लिए जाना जाता है।
पदोन्नति
दीक्षित को उप प्रमुख से मिली पदोन्नति
PTI के अनुसार, वायुसेना प्रमुख का पद संभालने से ठीक पहले दीक्षित भारतीय वायुसेना के उप-प्रमुख के रूप में देश को अपनी सेवाएं दे रहे थे।
उप-प्रमुख बनने से पहले वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CISC) के चेयरमैन के रूप में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का महत्वपूर्ण पद भी संभाल चुके हैं।
एयर चीफ मार्शल दीक्षित एक कुशल लड़ाकू विमान पायलट होने के साथ-साथ एक प्रायोगिक परीक्षण पायलट भी हैं।
अनुभव
3,500 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव
दीक्षित को विभिन्न प्रकार के विमानों को उड़ाने का व्यापक अनुभव है, जिसमें मिराज-2000, जगुआर, MiG के कई वेरिएंट्स, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, हॉक, किरन, AN-32 और IL-78 शामिल हैं, जिन पर उन्होंने 3,500 घंटे से अधिक की उड़ान भरी है।
वह भारतीय सेना के कई बड़े और ऐतिहासिक ऑपरेशन्स का हिस्सा रहे हैं, जिनमें ऑपरेशन सफेद सागर (कारगिल युद्ध), ऑपरेशन रक्षक, कोप इंडिया और ऑपरेशन सिंदूर प्रमुख रूप से शामिल हैं।
शिक्षा
दीक्षित की शिक्षा और प्रमुख पद
एयर चीफ मार्शल दीक्षित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के छात्र रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज से उच्च सैन्य शिक्षा प्राप्त की है।
वह अपने शुरुआती करियर में वायुसेना टेस्ट पायलट्स स्कूल में बतौर इंस्ट्रक्टर रहे फिर फाइटर स्क्वाड्रन की कमान संभाली।
उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में एक फ्रंटलाइन फाइटर बेस और दक्षिणी क्षेत्र में एक फाइटर ट्रेनिंग बेस का नेतृत्व किया। वह दक्षिणी वायु कमान के एयर डिफेंस कमांडर भी रहे।
जानकारी
वायुसेना मुख्यालय में भूमिका
वायुसेना मुख्यालय में उन्होंने असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (प्रोजेक्ट्स), असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (प्लांस) और डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जैसे कई अत्यंत संवेदनशील और शीर्ष पदों पर जिम्मेदारी निभाई है।