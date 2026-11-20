नेपाली प्रधानमंत्री का भारत दौरा, क्या 1.5 अरब डॉलर से भारत-नेपाल संबंधों में आएगी बहार?
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 22-23 नवंबर को भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरे का मुख्य लक्ष्य व्यापार, ऊर्जा समझौतों और बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करना है।
वे प्रधानमंत्री मोदी सहित भारतीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। अयोध्या और जनकपुर को जोड़ने वाली एक नई रेलवे लाइन पर भी चर्चा की जा सकती है। यह दौरा भले ही छोटा हो, लेकिन इसमें दोनों देशों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं।
नेपाल को 1 अरब डॉलर कर्ज चाहिए
नेपाल भारत से आर्थिक सहायता चाहता है। इसमें 1 अरब डॉलर का रियायती कर्ज और बाढ़ के बाद की मदद के लिए 500 मिलियन डॉलर का अनुदान शामिल है। निचले अरुण हाइड्रोपावर प्लांट और सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी बात होगी।
इनका लक्ष्य नेपाल में ऊर्जा को सस्ता और ज्यादा विश्वसनीय बनाना है। एक तरफ जहां सांस्कृतिक संबंधों पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं गोरखा सैन्य भर्ती जैसे कुछ संवेदनशील मुद्दों को फिलहाल बातचीत के लिए नहीं उठाया जाएगा।