नेपाल भारत से आर्थिक सहायता चाहता है। इसमें 1 अरब डॉलर का रियायती कर्ज और बाढ़ के बाद की मदद के लिए 500 मिलियन डॉलर का अनुदान शामिल है। निचले अरुण हाइड्रोपावर प्लांट और सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी बात होगी।

इनका लक्ष्य नेपाल में ऊर्जा को सस्ता और ज्यादा विश्वसनीय बनाना है। एक तरफ जहां सांस्कृतिक संबंधों पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं गोरखा सैन्य भर्ती जैसे कुछ संवेदनशील मुद्दों को फिलहाल बातचीत के लिए नहीं उठाया जाएगा।