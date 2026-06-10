NEET-UG परीक्षा: पेपर बनाने वाले विशेषज्ञ 21 जून तक 'गुप्त' लॉकडाउन में देश Jun 10, 2026

NEET-UG का पेपर लीक होने के बाद, परीक्षा कराने वाले अधिकारी अब दोबारा होने वाली परीक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। इसी वजह से, नई परीक्षा का पेपर तैयार कर रहे विशेषज्ञों को 21 जून तक एक गुप्त जगह पर सख्त लॉकडाउन में रखा गया है। इस दौरान, उनके फोन, लैपटॉप और बाकी सभी संचार उपकरणों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। बाहर की दुनिया से उनका संपर्क भी पूरी तरह बंद रहेगा। इन सख्त कदमों का मकसद यह पक्का करना है कि दोबारा होने वाली यह परीक्षा हर तरह से सुरक्षित और सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष हो।