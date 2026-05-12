NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में अब तक 15 पकड़े गए, जयपुर से कथित मास्टरमाइंड गिरफ्तार

दैनिक भास्कर के मुताबिक, पेपर लीक मामले में सीकर, झुंझनू और देहरादून से अब तक 15 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले कथित अनुमान-पत्र सीकर के छात्रों को 1 मई को मिला था, जिसमें से 120 से 140 हुबहू प्रश्न 3 मई की NEET परीक्षा में आए थे। यह प्रश्न-पत्र छात्रों से होते हुए कोचिंग संचालकों तक पहुंचा था। शिकायत के बाद इसकी जांच शुरू हुई थी।

लीक

दोबारा होगी परीक्षा

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की सूचना के बाद 3 मई को हुई NEET-UG 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। परीक्षा दोबारा होगी, जिसकी तारीख जल्द घोषित की जाएगी। परीक्षा के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी, कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। छात्रों के मौजूदा पंजीकरण डेटा और परीक्षा केंद्र पहले के रहेंगे। नए प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे। CBI पेपर लीक मामले की जांच करेगी।