तमिलनाडु में हिंदी बोर्डों पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के नारे, जांच में जुटी पुलिस
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तमिलनाडु के चोझावंदन रेलवे स्टेशन पर मंगलवार रात हिंदी के साइनबोर्ड मिटा दिए गए। अज्ञात लोगों ने उन पर विरोध वाले नारे भी लिख दिए। इन नारों में प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री प्रधान से इस्तीफा देने की मांग की गई थी। इससे NEET की कथित गड़बड़ियों को लेकर लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा था। यह पूरा वाकया NEET में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सामने आया है।
अधिकारी जांच में जुटे
रेलवे कर्मचारी साइनबोर्ड ठीक करने और नारों को मिटाने में लगे हुए हैं। वहीं, पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) यह पता लगाने में जुट गए हैं कि इस हरकत के पीछे कौन था। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना से पूरे इलाके में NEET को लेकर चल रहा तनाव और बढ़ गया है।