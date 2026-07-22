तमिलनाडु में हिंदी बोर्डों पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के नारे, जांच में जुटी पुलिस

तमिलनाडु के चोझावंदन रेलवे स्टेशन पर मंगलवार रात हिंदी के साइनबोर्ड मिटा दिए गए। अज्ञात लोगों ने उन पर विरोध वाले नारे भी लिख दिए। इन नारों में प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री प्रधान से इस्तीफा देने की मांग की गई थी। इससे NEET की कथित गड़बड़ियों को लेकर लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा था। यह पूरा वाकया NEET में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सामने आया है।