यूपी में भीषण टक्कर: बस-ट्रॉली की भिड़ंत में माँ-बेटे समेत 4 की दर्दनाक मौत
उत्तर प्रदेश के छजलैट में मुरादाबाद-हरिद्वार राज्य राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में चार लोगों की जान चली गई और 11 अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा लदावली गाँव के पास तब हुआ, जब एक UPSRTC बस की ट्रैक्टर-ट्रॉली से सीधी टक्कर हो गई। इस टक्कर में बस के ड्राइवर वाली साइड को भारी नुकसान हुआ, जिससे उसमें बैठे लोगों को गंभीर चोटें आईं।
शवों को, जॉनसन मसीह को अस्पताल ले जाया गया
मरने वालों में सदुपुरा की 30 साल की अर्चना और उनका पाँच साल का बेटा शामिल थे। इनके अलावा, रतनगढ़ के 50 साल के लोकेंद्र और कोट गाँव की 30 साल की दीपा उर्फ दीपिका चौहान ने भी अपनी जान गंवा दी। अर्चना के पति जॉनसन मसीह भी इस हादसे में घायल हुए हैं। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। मृतकों के शवों और गंभीर रूप से घायल जॉनसन मसीह को आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुँचाया गया। जिस समय यह हादसा हुआ, उस वक्त बस छजलैट से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी।