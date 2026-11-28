मरने वालों में सदुपुरा की 30 साल की अर्चना और उनका पाँच साल का बेटा शामिल थे। इनके अलावा, रतनगढ़ के 50 साल के लोकेंद्र और कोट गाँव की 30 साल की दीपा उर्फ ​​दीपिका चौहान ने भी अपनी जान गंवा दी। अर्चना के पति जॉनसन मसीह भी इस हादसे में घायल हुए हैं। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। मृतकों के शवों और गंभीर रूप से घायल जॉनसन मसीह को आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुँचाया गया। जिस समय यह हादसा हुआ, उस वक्त बस छजलैट से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी।