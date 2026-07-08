NCERT का बड़ा बदलाव: अब 8वीं के छात्र समझेंगे 'आर्थिक भेदभाव' का सच

गरीब छात्रों के साथ भेदभाव पर विशेष ध्यान

यह संशोधन इस बात पर जोर देता है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे स्कूल में और उसके बाहर भी अक्सर जिस भेदभाव का सामना करते हैं, उसे आमतौर पर अनदेखा कर दिया जाता है। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब सरकारी नियमों में जाति और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव की चर्चा तो होती है, मगर आर्थिक स्थिति को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस नए हिस्से को शामिल करने से, NCERT चाहता है कि छात्र यह बेहतर तरीके से समझ सकें कि गरीबी किस तरह किसी व्यक्ति के जीवन और अनुभवों को प्रभावित करती है।