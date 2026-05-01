मुंबई में NCB ने 1,745 करोड़ रुपये की कोकीन पकड़ी, गृह मंत्री ने की तारीफ
मुंबई से एक बड़ी खबर आई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने हाल ही में 349 किलो कोकीन पकड़ी है, जिसकी बाजार में कीमत 1,745 करोड़ रुपये आंकी गई है। NCB की इस कार्रवाई से एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल को गहरी चोट पहुंची है। नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ चल रही लड़ाई में इसे एक अहम कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NCB टीम की तारीफ करते हुए इसे एक रणनीतिक सफलता बताया। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि ऐसे ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
अमित शाह ने NCB की 'छोटे से बड़े' वाली रणनीति की तारीफ की
अमित शाह ने इस मौके पर NCB की 'छोटे से बड़े' वाली रणनीति की खास तौर पर तारीफ की। उन्होंने समझाया कि इस रणनीति में छोटी-छोटी नशीली दवाओं की खेपों पर नजर रखकर बड़े तस्करों और नेटवर्क को पकड़ा जाता है।
शाह ने कहा कि यह ताजा ऑपरेशन दिखाता है कि NCB की ये रणनीतियां कितनी प्रभावी साबित हो सकती हैं। उन्होंने साफ किया कि ड्रग कार्टेल के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी।
गौरतलब है कि NCB ने इससे पहले इस साल की शुरुआत में भी एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 किलो गांजा पकड़ा था। यह बताता है कि अवैध नशीली दवाओं के खिलाफ उनका अभियान लगातार जोर-शोर से चल रहा है।