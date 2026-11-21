इस पहली कार्रवाई के बाद जांचकर्ताओं को दिल्ली से कश्मीर घाटी तक फैले एक बहुत बड़े सप्लाई चेन का पता चला। इसके बाद की गई छापेमारी में दवाइयों का और भी बड़ा जखीरा सामने आया।

NCB का कहना है कि वे यह पता लगाने में जुटे हैं कि ये ड्रग्स कहां से आ रहे थे और इस अवैध धंधे के पीछे जो पैसे का नेटवर्क है, उसे भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

एजेंसी ने ड्रग्स तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी देने के लिए लोगों से राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन 'मानस' पर संपर्क करने की अपील की है।