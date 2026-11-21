दिल्ली से कश्मीर तक फैले ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश: NCB ने पकड़ी 5 लाख नशीली दवाएं, 4 गिरफ्तार
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने दिल्ली और कश्मीर के बीच चल रहे मादक पदार्थ तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
अधिकारियों को शाहदरा में किराए की एक जगह पर बनी गुप्त स्टोरेज फैसिलिटी मिली, जहाँ से उन्हें ट्रामडोल हाइड्रोक्लोराइड, अल्प्राजोलम, नाइट्राजेपम और कोडीन जैसी दवाओं की 5 लाख से ज्यादा टैबलेट, कैप्सूल और बोतलें मिलीं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है।
यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब 16 नवंबर को अधिकारियों को श्रीनगर जा रही एक बस से 7 किलो कोडीन कफ सिरप मिला था।
NCB ने 'मानस' के जरिए जानकारी देने की अपील की
इस पहली कार्रवाई के बाद जांचकर्ताओं को दिल्ली से कश्मीर घाटी तक फैले एक बहुत बड़े सप्लाई चेन का पता चला। इसके बाद की गई छापेमारी में दवाइयों का और भी बड़ा जखीरा सामने आया।
NCB का कहना है कि वे यह पता लगाने में जुटे हैं कि ये ड्रग्स कहां से आ रहे थे और इस अवैध धंधे के पीछे जो पैसे का नेटवर्क है, उसे भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
एजेंसी ने ड्रग्स तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी देने के लिए लोगों से राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन 'मानस' पर संपर्क करने की अपील की है।