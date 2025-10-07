मध्य प्रदेश में कांस्टेबल के 1 पद के लिए 13,000 आवेदन, PhD धारक-इंजीनियर भी लाइन में

कांस्टेबल भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं है, लेकिन आवेदन करने वालों में PhD धारक से लेकर इंजीनियर, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा इंजीनियर भी शामिल हैं। आवेदकों में आठवीं पास 1,011, डिप्लोमा पास 3,922, इंजीनियर 11,961, डिप्लोमा इंजीनियर 3,131, 10वीं पास 93,736, हायर सेकेंडरी पास 4.38 लाख, ITI पास 8,252, स्नातकोत्तर 51,381, PhD धारक 42 और स्नातक उत्तीर्ण आवेदक 3.26 लाख हैं। भर्ती परीक्षा 30 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी।

परीक्षा

जून तक तैनात हो जाएंगे कांस्टेबल

परीक्षा प्रदेश के 11 जिलों में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसके लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में केंद्र स्थापित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन कराना होगा। सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल जून तक 7,500 कांस्टेबल भर्ती हो जाएंगे। 10वीं योग्यता के आधार पर कांस्टेबल पद के लिए 19,500 रुपये से 62,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है।