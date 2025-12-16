नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल को राहत, कोर्ट का ED शिकायत पर संज्ञान लेने से इंकार

राहत निजी शिकायत पर आधारित है मामला- कोर्ट कोर्ट ने कहा कि यह मामला एक निजी शिकायत पर आधारित है न कि किसी FIR पर। कोर्ट ने कहा कि धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय धनशोधन के अपराध से संबंधित जांच और उसके परिणामस्वरूप अभियोग शिकायत FIR या अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित अपराध के अभाव में सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गांधी परिवार के खिलाफ ED के शिकायत पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया है।

सुनवाई कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने अब इस मामले में FIR दर्ज कर ली है, इसलिए आरोपों की योग्यता के संबंध में ED द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर निर्णय लेना समय से पहले और अनुचित होगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है और शिकायत खारिज की जाती है।

