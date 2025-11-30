उत्तर भारत में अगले सप्ताह से पड़ेगी कड़ाके के ठंड, दक्षिण में चक्रवात 'दित्वाह' का खतरा 

पहाड़ी इलाकों की बर्फबारी के कारण आ रही सर्द हवाओं से उत्तर भारत में सर्दी ने जोर पकड़ा हुआ है। कई इलाकों में कोहरा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवात 'दित्वाह' का खतरा अब दक्षिण भारतीय राज्यों पर मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, रविवार को चक्रवात तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकराएगा। इसके चलते कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

चक्रवात चक्रवात का दिखने लगा असर बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात 'दित्वाह' के असर से तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। समुद्र में उठ रही ऊंची लहरों को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। इसके असर से तमिलनाडु में शनिवार को 54 उड़ानें रद्द कर दी गईं और पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने छुट्टी घोषित कर सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी।

ट्विटर पोस्ट तमिलनाडु में शुरू हुआ भारी बारिश का दौर #WATCH | Tamil Nadu: Chengalpattu witnesses heavy rainfall due to the impact of #CycloneDitwah



As per IMD, the Cyclonic Storm Ditwah is very likely to move nearly northwards parallel to the North Tamil Nadu-Puducherry coasts during the next 24 hours. While moving northwards,… pic.twitter.com/ffBeiRdlX9 — ANI (@ANI) November 30, 2025

पहाड़ी राज्य पहाड़ी राज्यों में घने कोहरे की दस्तक हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर-मंडी में घने कोहरे की चेतावनी दी है। यहां मनाली में रविवार सुबह तापमान लगभग माइनस 10 डिग्री दर्ज किया गया। निचले इलाकों में तापमान 4-8 डिग्री के बीच बना रहेगा। जम्मू में सुबह का तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं श्रीनगर में शनिवार रात पारा लगभग माइनस 1 डिग्री पर पहुंच गया। 2 दिसम्बर को श्रीनगर में बर्फ गिरने की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में भी सुबह का तापमान 3-7 डिग्री के आसपास रहा।

