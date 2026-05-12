NEET पेपर लीक: CBI ने संभाली कमान, नासिक से हरियाणा तक फैला जाल
नासिक के रहने वाले एक मेडिकल छात्र शुभम खैरनार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आरोप है कि NEET 'गेस' पेपर की एक फिजिकल कॉपी उसके पास मिली है, जो असली परीक्षा से काफी मिलती-जुलती थी। पुलिस की जांच से पता चला है कि यह पेपर नासिक के एक स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। शुभम ने इसकी डिजिटल कॉपी हरियाणा में एक शख्स को भेजी थी। इस पूरे मामले ने देश भर में छात्रों की परीक्षा सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
CBI ने संभाली NEET पेपर लीक की जांच
राजस्थान पुलिस ने बताया कि इस पेपर लीक मामले में 45 से भी ज्यादा लोगों का एक नेटवर्क सामने आया है, जो इससे जुड़ा था। इस लीक हुए पेपर में 410 सवाल थे, जो असली NEET परीक्षा से काफी मिलते-जुलते थे। इस लीक पेपर को कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए बेचा जा रहा था। एक काउंसलर ने तो इसे पाने के लिए करीब 5 लाख रुपये तक दिए थे। क्योंकि इस मामले में संगठित अपराध के सबूत मिल रहे हैं, इसलिए अब यह जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है।