NEET पेपर लीक: CBI ने संभाली कमान, नासिक से हरियाणा तक फैला जाल

CBI ने संभाली NEET पेपर लीक की जांच

राजस्थान पुलिस ने बताया कि इस पेपर लीक मामले में 45 से भी ज्यादा लोगों का एक नेटवर्क सामने आया है, जो इससे जुड़ा था। इस लीक हुए पेपर में 410 सवाल थे, जो असली NEET परीक्षा से काफी मिलते-जुलते थे। इस लीक पेपर को कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए बेचा जा रहा था। एक काउंसलर ने तो इसे पाने के लिए करीब 5 लाख रुपये तक दिए थे। क्योंकि इस मामले में संगठित अपराध के सबूत मिल रहे हैं, इसलिए अब यह जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है।