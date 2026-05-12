करीब 43 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री जाएंगे नॉर्वे, इन मुद्दों पर होगी चर्चा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 18 से 19 मई को नॉर्वे के दौरे पर होंगे। यह पिछले 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला नॉर्वे दौरा है। वे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और ओस्लो के सिटी हॉल में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। शिखर सम्मेलन में ऊर्जा समझौतों, जलवायु कार्रवाई, समुद्री साझेदारी और व्यापार जैसे अहम विषयों पर खास बातचीत होगी।
LPG का निर्यात बढ़ाने की योजना
प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के शाही जोड़े से भी मुलाकात करेंगे, जो भारत और नॉर्वे के संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। नॉर्वे की बड़ी ऊर्जा कंपनी इक्विनॉर लंबे समय के अनुबंधों के तहत भारत को LPG का निर्यात बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके अलावा, इस शिखर सम्मेलन में नेता स्थायी विकास के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि IT, बायोटेक और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ेगा।