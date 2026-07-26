27 साल बाद भी अमर कारगिल का शौर्य, प्रधानमंत्री मोदी ने वीर जवानों के साहस को किया सलाम

हर साल 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस पर भारत की उस जीत को याद किया जाता है, जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हासिल की गई थी। पाकिस्तानी सेना ने कई अहम पहाड़ी चौकियों पर कब्जा कर लिया था। बेहद ऊंची चोटियों पर भीषण लड़ाइयों के बाद भारतीय सैनिकों ने उन चौकियों को फिर से अपने कब्जे में लिया।

खास बात यह है कि इस दौरान भारतीय जवानों ने सीमा पार नहीं की। यह दिन उन जांबाज सैनिकों को याद करने का है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। साथ ही, यह भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अदम्य साहस और जज्बे का जश्न भी मनाता है।