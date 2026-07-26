27 साल बाद भी अमर कारगिल का शौर्य, प्रधानमंत्री मोदी ने वीर जवानों के साहस को किया सलाम
आज कारगिल युद्ध में मिली जीत के 27 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1999 में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को याद किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में जवानों की बहादुरी को 'असाधारण साहस' बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनका शौर्य 'राष्ट्रीय गौरव का स्रोत' है।
कारगिल विजय दिवस: जीती गई ऊंचाइयों का स्मरण
हर साल 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस पर भारत की उस जीत को याद किया जाता है, जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हासिल की गई थी। पाकिस्तानी सेना ने कई अहम पहाड़ी चौकियों पर कब्जा कर लिया था। बेहद ऊंची चोटियों पर भीषण लड़ाइयों के बाद भारतीय सैनिकों ने उन चौकियों को फिर से अपने कब्जे में लिया।
खास बात यह है कि इस दौरान भारतीय जवानों ने सीमा पार नहीं की। यह दिन उन जांबाज सैनिकों को याद करने का है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। साथ ही, यह भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अदम्य साहस और जज्बे का जश्न भी मनाता है।