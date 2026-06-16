प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया में रचा इतिहास, 30 साल बाद मिला सर्वोच्च सम्मान

मोदी को मिला स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

इस दौरे की शुरुआत ब्रातिस्लावा कैसल में एक भव्य समारोह के साथ हुई। यहां प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया के प्रमुख बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की, जिसका मकसद आर्थिक सहयोग को बढ़ाना था। प्रधानमंत्री का स्वागत पारंपरिक स्लोवाक ब्रेड और नमक के साथ किया गया। इसके बाद उन्होंने 'अज्ञात सैनिक की समाधि' पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और स्लोवाक बच्चों द्वारा भारतीय कहानियों से प्रेरित आर्टवर्क को भी सराहा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले, उन्होंने स्कूली बच्चों द्वारा किए गए योग प्रदर्शन को भी देखा। इसी अवसर पर उन्हें स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, जिसे प्रधानमंत्री ने भारत और स्लोवाकिया की दोस्ती के नाम समर्पित किया।