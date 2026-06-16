मोदी की स्लोवाकिया यात्रा: UNSC सीट पर मिला बड़ा समर्थन, सर्वोच्च सम्मान से हुए सम्मानित
भारत और स्लोवाकिया ने अपनी दोस्ती को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं और यह यात्रा 1993 में स्लोवाकिया को आजादी मिलने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इस दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाया। साथ ही, उन्होंने कांसुलर संवाद तंत्र शुरू करने पर भी सहमति जताई। इस कदम से दोनों देश सुरक्षा के मामलों में एक-दूसरे का और बेहतर सहयोग कर सकेंगे और एक-दूसरे के यहां रहने वाले अपने नागरिकों की मदद भी कर पाएंगे।
स्लोवाकिया ने भारत की स्थायी UNSC सीट का समर्थन किया
स्लोवाकिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन भी किया। इस दौरान, एक विशेष क्षण में प्रधानमंत्री मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ‘ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस’ (प्रथम श्रेणी) से नवाजा गया। उन्होंने यह सम्मान दोनों देशों की दोस्ती को समर्पित किया। इस यात्रा के दौरान कई नए समझौते भी हुए। इनमें रक्षा सहयोग बढ़ाने और कोशीस तकनीकी विश्वविद्यालय में AI चेयर स्थापित करने की योजनाएं प्रमुख थीं।