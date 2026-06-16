मोदी की स्लोवाकिया यात्रा: UNSC सीट पर मिला बड़ा समर्थन, सर्वोच्च सम्मान से हुए सम्मानित देश Jun 16, 2026

भारत और स्लोवाकिया ने अपनी दोस्ती को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं और यह यात्रा 1993 में स्लोवाकिया को आजादी मिलने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इस दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाया। साथ ही, उन्होंने कांसुलर संवाद तंत्र शुरू करने पर भी सहमति जताई। इस कदम से दोनों देश सुरक्षा के मामलों में एक-दूसरे का और बेहतर सहयोग कर सकेंगे और एक-दूसरे के यहां रहने वाले अपने नागरिकों की मदद भी कर पाएंगे।