झारखंड के रामगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड के रामगढ़ जिले में हुई दर्दनाक दुर्घटना के बारे में जानकर उन्हें गहरा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।

उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की।