झारखंड में सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री ने किया मदद का ऐलान
झारखंड के रामगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड के रामगढ़ जिले में हुई दर्दनाक दुर्घटना के बारे में जानकर उन्हें गहरा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।
उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की।
बिहार के 13 श्रद्धालुओं की मौत
यह हादसा रविवार तड़के करीब 2 बजे हुआ। बिहार के नालंदा जिले के 14 लोग एक कार में सवार होकर मंदिर जा रहे थे। कुजू पुलिस स्टेशन के पास उनकी कार की टक्कर एक दूसरे वाहन से हो गई।
इस भीषण दुर्घटना में 13 लोगों की जान चली गई, जिनमें 5 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका रामगढ़ के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।