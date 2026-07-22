ठाणे में रिश्तों का खूनी अंत, विवाद के चलते युवक ने प्रेमिका का गला घोंटा
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ठाणे में नंदकिशोर गाडकर नाम के 30 वर्षीय एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, उस पर अपनी साथी की हत्या करने का आरोप है। जानकारी मिली है कि दोनों के बीच किसी और के साथ संबंध को लेकर झगड़ा हुआ था। यह वारदात मंगलवार को एक लॉज में हुई। आरोप है कि झगड़े के बाद नंदकिशोर ने महिला का गला दबाकर मार डाला और फिर वहां से भाग निकला।
गाडकर गिरफ्तार, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी। DCP (जोन-1) बालसाहब पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपी नंदकिशोर गाडकर का जल्द ही पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है।