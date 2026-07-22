ठाणे में रिश्तों का खूनी अंत, विवाद के चलते युवक ने प्रेमिका का गला घोंटा

ठाणे में नंदकिशोर गाडकर नाम के 30 वर्षीय एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, उस पर अपनी साथी की हत्या करने का आरोप है। जानकारी मिली है कि दोनों के बीच किसी और के साथ संबंध को लेकर झगड़ा हुआ था। यह वारदात मंगलवार को एक लॉज में हुई। आरोप है कि झगड़े के बाद नंदकिशोर ने महिला का गला दबाकर मार डाला और फिर वहां से भाग निकला।