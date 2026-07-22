शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी ने बंद किया इंस्टाग्राम अकाउंट

सोशल मीडिया पर लोगों ने नैमिषा के सोशल मीडिया अकाउंट और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के अकाउंट पर उनके सस्पेंशन की मांग वाले संदेशों की भरमार कर दी, और परिवार पर अभिजात्य वर्ग का होने का आरोप लगाया।

कुछ का यह भी मानना था कि चर्चा किसी मंत्री की बेटी पर नहीं, बल्कि उन सरकारी अधिकारियों पर होनी चाहिए जो अपने कामों के लिए जवाबदेह हैं। वहीं, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विरोध प्रदर्शनों पर अपनी राय रखते हुए कहा कि छात्रों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका समाधान भी किया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाया कि वे NEET जैसी परीक्षाओं पर गंभीर चर्चा करने के बजाय माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।