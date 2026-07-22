शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी ने बंद किया इंस्टाग्राम अकाउंट
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी नैमिषा प्रधान ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से LLM की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें भारी आलोचना झेलनी पड़ी है, इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया है। ऑनलाइन यह गुस्सा तब और भड़क गया, जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। यह पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। पार्टी का कहना है कि देश के शिक्षा सिस्टम में कई बड़ी समस्याएं हैं, खासकर हाल ही में छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़पों के बाद से।
धर्मेंद्र प्रधान का बचाव, ऑनलाइन मांगें जारी
सोशल मीडिया पर लोगों ने नैमिषा के सोशल मीडिया अकाउंट और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के अकाउंट पर उनके सस्पेंशन की मांग वाले संदेशों की भरमार कर दी, और परिवार पर अभिजात्य वर्ग का होने का आरोप लगाया।
कुछ का यह भी मानना था कि चर्चा किसी मंत्री की बेटी पर नहीं, बल्कि उन सरकारी अधिकारियों पर होनी चाहिए जो अपने कामों के लिए जवाबदेह हैं। वहीं, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विरोध प्रदर्शनों पर अपनी राय रखते हुए कहा कि छात्रों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका समाधान भी किया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाया कि वे NEET जैसी परीक्षाओं पर गंभीर चर्चा करने के बजाय माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।