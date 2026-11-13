केरलम में बोर्ड परीक्षा की तारीखें घोषित, 1 मार्च से होंगे एग्जाम

SSLC परीक्षाएं लगभग 4,25,000 छात्रों के लिए 3,049 केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। इन केंद्रों में खाड़ी और लक्षद्वीप के केंद्र भी शामिल हैं।

वहीं, THSLC परीक्षाएं 46 केंद्रों पर होंगी, जहां सुनने में असमर्थ छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

हायर सेकेंडरी (पहली और दूसरी साल) की परीक्षाएं 2 मार्च से 30 मार्च तक चलेंगी। इन परीक्षाओं में लगभग 9 लाख छात्र शामिल होंगे और ये करीब 2,000 केंद्रों पर आयोजित होंगी।

वोकेशनल हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं में 389 केंद्रों पर लगभग 53,000 उम्मीदवार बैठेंगे।

SSLC IT के प्रैक्टिकल 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच होंगे, जिसके बाद फरवरी के मध्य में मॉडल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कॉपियों का मूल्यांकन 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। SSLC के नतीजे मई की शुरुआत में और हायर सेकेंडरी के नतीजे 15 मई तक आने की उम्मीद है।