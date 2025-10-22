मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, बेल्जियम कोर्ट ने कहा- कोई बाधा नहीं

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। बेल्जियम की एक कोर्ट ने उसे भारत भेजने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। कोर्ट ने कहा कि चोकसी को भारत वापस भेजने में उसे कोई बाधा नहीं है। एंटवर्प स्थित कोर्ट ने यह फैसला 17 अक्टूबर को सुनाया है। कोर्ट ने बेल्जियम अधिकारियों द्वारा अप्रैल में की गई उसकी गिरफ्तारी की वैधता को भी बरकरार रखा है।

प्रत्यर्पण कोर्ट ने चोकसी को बताया विदेशी नागरिक कोर्ट ने कहा कि चोकसी बेल्जियम का नागरिक नहीं बल्कि एक विदेशी नागरिक है और उसके खिलाफ आरोप इतने गंभीर हैं कि उसका प्रत्यर्पण उचित ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने फैसला सुनाया, "भारत द्वारा उद्धृत अपराध, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, दस्तावेज़ों में हेराफेरी और भ्रष्टाचार शामिल हैं, बेल्जियम के कानून के तहत भी अपराध माने जाते हैं।" चोकसी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में एक वर्ष से अधिक कारावास का प्रावधान है।

दावा कोर्ट ने चोकसी के दावों को ठुकराया कोर्ट ने कहा कि भारत के आरोपों में एक आरोप साक्ष्यों को नष्ट करना है, जिसे बेल्जियम के कानून के तहत अपराध नहीं माना गया है, इसलिए उस विशिष्ट मामले में प्रत्यर्पण नहीं दिया जा सकता। चोकसी ने कोर्ट को बताया कि उसे एंटीगुआ से अगवा किया गया था और भारत में उसे राजनीतिक उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार का खतरा है, लेकिन कोर्ट को इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं दिए गए हैं।

बचाव चोकसी ने अपने बचाव में दी थी कई दलील चोकसी ने कोर्ट में अपने बचाव में राजनीतिक उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार को लेकर विशेषज्ञ रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय संदर्भ और विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दलीलें सीधे तौर पर प्रासंगिक नहीं हैं और किसी भी वास्तविक व्यक्तिगत जोखिम को स्थापित करने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने उसकी 'भारतीय न्यायपालिका में स्वतंत्रता का अभाव' और 'मीडिया कवरेज की वजह से निष्पक्ष सुनवाई में बाधा' की दलील भी खारिज कर दी।