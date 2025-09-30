मुंबई से दिल्ली जा रही इंडिगो की उड़ान को बम से उड़ाने की धमकी, आपातकाल घोषित
क्या है खबर?
मुंबई से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान को मंगलवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। घटना के समय उड़ान संख्या 6E-762 छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। विमान में 200 यात्री सवार थे। धमकी के बाद दिल्ली हवाई अड्डे को पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया था और सभी सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया था।
धमकी
करीब 8 बजे दिल्ली में उतरा विमान
फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24.कॉम से मिली जानकारी के मुताबिक, एयरबस ए321 नियो की इंडिगो सुबह लगभग 7:53 बजे दिल्ली उतरी थी। सुरक्षा एजेंसियों को यह खतरा अस्पष्ट लगा था। इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार को मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की उड़ान 6E-762 में सुरक्षा संबंधी खतरा देखा गया था, जिसके बाद स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, हमने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया और सुरक्षा जांच करने में उनका पूरा सहयोग किया।
जांच
2 दिन पहले दिल्ली हवाई अड्डे को उड़ाने की मिली थी धमकी
रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे समेत कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉयड की जांच में कुछ नहीं मिला। ससे पहले जम्मू हवाई अड्डे को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों ने पूरी तरह से सघन जांच अभियान चलाया। हालांकि, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और जम्मू-कश्मीर पुलिस को तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।