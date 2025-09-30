मुंबई से दिल्ली जा रही इंडिगो की उड़ान को बम से उड़ाने की धमकी, आपातकाल घोषित

धमकी

करीब 8 बजे दिल्ली में उतरा विमान

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24.कॉम से मिली जानकारी के मुताबिक, एयरबस ए321 नियो की इंडिगो सुबह लगभग 7:53 बजे दिल्ली उतरी थी। सुरक्षा एजेंसियों को यह खतरा अस्पष्ट लगा था। इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार को मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की उड़ान 6E-762 में सुरक्षा संबंधी खतरा देखा गया था, जिसके बाद स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, हमने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया और सुरक्षा जांच करने में उनका पूरा सहयोग किया।