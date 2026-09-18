मुंबई में 'डिजिटल गिरफ्तारी' का खौफ दिखाकर 72 वर्षीय बुजुर्ग से 90 लाख की ठगी
मुंबई में एक 72 साल के बुजुर्ग के साथ 90 लाख रुपये की ठगी हुई है। ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर उन्हें यकीन दिला दिया कि उनके बैंक खाते किसी आपराधिक मामले से जुड़े हुए हैं।
उन्होंने बुजुर्ग को 'डिजिटल गिरफ्तारी' की धमकी दी और कहा कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें गंभीर कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस डर से बुजुर्ग उनकी बातों में आ गए।
नकली वीडियो कॉल और जाली पत्र
ठगों ने अपनी ठगी को असली दिखाने के लिए नकली वीडियो कॉल, जाली दस्तावेज़ और सरकारी कागज़ात जैसे दिखने वाले पत्र इस्तेमाल किए। कई दिनों तक उन्होंने बुजुर्ग पर दबाव बनाया।
उन्होंने उनसे अपनी सारी बचत निकाल कर उन बैंक खातों में पैसे भेजने को कहा जिनका जिक्र जाली पत्रों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से किया गया था।
जब ठगों ने उनसे और 40 लाख रुपये मांगे, तब जाकर बुजुर्ग को कुछ शक हुआ। इसके बाद उन्होंने तुरंत नेशनल साइबर हेल्पलाइन पर संपर्क किया।
पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि ऑनलाइन किसी भी तरह की निजी जानकारी या पैसे साझा करने से पहले हमेशा दो बार जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए।