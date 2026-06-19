रिलायंस की 49वीं AGM में मुकेश अंबानी ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, जानिए क्या कहा
रिलायंस की 49वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में रिलायंस के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। अंबानी ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि पिछले 10 सालों में देश ने जो तेज तरक्की की है, वह प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है, भले ही दुनिया भर में कितनी भी चुनौतियां क्यों न रही हों।
अंबानी ने ऊर्जा और AI में आत्मनिर्भरता का समर्थन किया
अंबानी ने यह भी बताया कि अक्टूबर 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक पद पर 25 साल पूरे कर लेंगे। उनका सार्वजनिक जीवन गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शुरू हुआ था। अंबानी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आर्थिक अस्थिरता और वैश्विक संघर्षों जैसे चुनौतीपूर्ण दौर को भी बेहतरीन तरीके से संभाला। इसके अलावा अंबानी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत को ऊर्जा और AI जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिलायंस देश के लगातार बदलते परिदृश्य में इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभाना चाहता है।