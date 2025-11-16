ग्वालियर में हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़े

ग्वालियर में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार हाईवे पर खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी, 5 युवकों की मौत

लेखन गजेंद्र 10:21 am Nov 16, 202510:21 am

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रविवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार हाईवे पर खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ गई, जिसमें 5 युवकों की मौत हो गई। हादसा सुबह 6:30 बजे सिरोल थाना क्षेत्र के ग्वालियर-झांसी हाईवे (NH-44) पर हुई है। सभी मृतक ग्वालियर में आपस में दोस्त हैं, जिनकी उम्र 25-35 के बीच बताई जा रही है। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और शव ट्रैक्टर और कार के बीच में फंस गए।