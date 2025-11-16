ग्वालियर में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार हाईवे पर खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी, 5 युवकों की मौत
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रविवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार हाईवे पर खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ गई, जिसमें 5 युवकों की मौत हो गई। हादसा सुबह 6:30 बजे सिरोल थाना क्षेत्र के ग्वालियर-झांसी हाईवे (NH-44) पर हुई है। सभी मृतक ग्वालियर में आपस में दोस्त हैं, जिनकी उम्र 25-35 के बीच बताई जा रही है। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और शव ट्रैक्टर और कार के बीच में फंस गए।
हादसा
झांसी से ग्वालियर लौट रहे थे युवक
पुलिस ने बताया कि कार (MP07CG9006) में 5 युवक सवार थे, जो उत्तर प्रदेश के झांसी में एक कार्यक्रम में गए थे और वापस लौट रहे थे। जैसे उनकी कार मालवा कॉलेज के सामने पहुंची, मोड़ पर रेत से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली सामने आ गई, जिससे युवक तेज रफ्तार कार नियंत्रित नहीं कर सके और ट्रॉली में घुस गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। गाड़ी को कटर से काटकर शव निकाला गया।
जांच
एयरबैग खुलकर फटे
पुलिस का कहना है कि कार के एयरबैग खुलकर फट गए थे, जिससे पता चलता है कि कार की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रही होगी। बताया जा रहा है कि कार में शराब की खाली बोतलें और डिस्पोजल गिलास भी मिले हैं। एक मृतक की पहचान श्रीकृष्ण राजावत के रूप में हुई है, जो ग्वालियर में आदित्यपुरम के रहने वाले हैं। अन्य मृतकों की पहचान की कोशिश की जा रही है। सभी शव मोर्च्यूरी में हैं।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद का दृश्य
#WATCH | Gwalior, Madhya Pradesh: Five people died after a collision between a car and a tractor in the Maharajpura area. pic.twitter.com/MdLDgkiRgr— ANI (@ANI) November 16, 2025