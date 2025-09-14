ग्रेटर नोएडा में मां-बेटे ने बहुमंजिला इमारत से कूदकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद

ग्रेटर नोएडा पश्विम के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित ACE सिटी सोसाइटी में 37 वर्षीय मां और 11 वर्षीय बेटे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों ने 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। उसके बाद आस-पास के लोगों से पूछताछ की। इसमें लोगों ने बताया कि सुबह 10 जोरदार चीख सुनाई दी थी। बाहर आने पर दोनों के खून से लथपथ शव पड़े दिखाई दिए।

नोट पुलिस ने मौके से बरामद किया सुसाइड नोट पुलिस ने बताया कि मौके से पति के नाम एक सुसाइड नोट भी मिला है। उसमें लिखा था, 'हम इस दुनिया को छोड़ रहे हैं। हमें माफ कर देना। हम अब आपको परेशान नहीं करना चाहते। हमारी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।' जांच से पता चला है कि बेटा बचपन से ही न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित था और दवाओं पर निर्भर था। उपचार के बाद भी उसकी हालत में सुधार न होने से मां काफी परेशान थी।

घटना महिला ने पति के जाने के बाद दिया घटना को अंजाम पुलिस ने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पिता अपनी पत्नी से बेटे को दवा देने के लिए कहकर काम पर चले गए थे। दवा देने के बाद वह कथित तौर पर उसे छत पर ले गई। कुछ मिनट बाद दोनों मृत पाए गए। पुलिस उपायुक्त (मध्य नोएडा) शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा, "एक महिला और उसके 11 साल के बच्चे की 13वीं मंजिल से गिरने से मौत की सूचना पर हमने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की है।"