गुजरात के चोटिला नेशनल हाईवे पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहां प्रसाद लेने जा रही एक मां और बेटी को तेज रफ्तार ऑडी कार ने टक्कर मार दी।

इस भीषण टक्कर से मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई और पिता बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनके शरीर में कई गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अपना एक पैर भी गंवाना पड़ा है।