गुजरात में तेज रफ्तार कार का तांडव: मां-बेटी को कुचला, पिता गंभीर घायल
लेखन आबिद खान
गुजरात के चोटिला नेशनल हाईवे पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहां प्रसाद लेने जा रही एक मां और बेटी को तेज रफ्तार ऑडी कार ने टक्कर मार दी।
इस भीषण टक्कर से मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई और पिता बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनके शरीर में कई गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अपना एक पैर भी गंवाना पड़ा है।
पुलिस कर रही है जांच
हादसे की खबर मिलते ही पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी है कि यह टक्कर कैसे हुई और उस समय कार कौन चला रहा था।
इस भयानक दुर्घटना को देखकर मौके पर मौजूद लोग काफी सहम गए। इस हादसे की वजह से घटनास्थल के आस-पास लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया।