दिल्ली के बाद मुंबई में भी तकनीकी खराबी के कारण उड़ानें प्रभावित

लेखन गजेंद्र 04:58 pm Nov 07, 202504:58 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी तकनीकी खराबी के कारण कई उड़ान प्रभावित होने की खबर सामने आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक परामर्श जारी कर कहा कि दिल्ली में स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली (AMSS) में तकनीकी समस्या के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। हवाई अड्डा प्राधिकरण की ओर से उड़ानों में देरी की संभावना जताई गई है, जिससे यात्रियों को समस्या हो सकती है।