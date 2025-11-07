दिल्ली के बाद मुंबई में भी तकनीकी खराबी के कारण उड़ानें प्रभावित
क्या है खबर?
दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी तकनीकी खराबी के कारण कई उड़ान प्रभावित होने की खबर सामने आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक परामर्श जारी कर कहा कि दिल्ली में स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली (AMSS) में तकनीकी समस्या के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। हवाई अड्डा प्राधिकरण की ओर से उड़ानों में देरी की संभावना जताई गई है, जिससे यात्रियों को समस्या हो सकती है।
समस्या
एयरलाइंस से संपर्क करने को कहा
यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे संबंधित एयरलाइंस के संपर्क में रहें और नवीनतम अपडेट से जुड़े रहैं। न्यूज18 के मुताबिक, हवाई अड्डे पर यह व्यवधान ऑटोमेशन सॉफ़्टवेयर में मैलवेयर के कारण उत्पन्न ओवरलोड का परिणाम हो सकता है। हालांकि, जांच जारी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण संदेश प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण 300 से ज़्यादा उड़ानें विलंबित होने के बाद यह कदम उठाया गया है।
असर
दिल्ली में 300 से अधिक उड़ानों पर असर
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण 300 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इससे हवाई अड्डे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने देरी की पुष्टि करते हुए यात्रियों को उड़ानों की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी है। इंजीनियर और ATC अधिकारी समस्या का समाधान करने में लगे हैं। अभी सॉफ्टवेयर की समस्या को कारण बताया जा रहा है।