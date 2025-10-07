मानसून की विदाई में होगी देरी, चक्रवात 'शक्ति' के कारण 11 अक्टूबर तक वापसी की संभावना
इस बार मानसून के जल्दी लौटने की उम्मीद थी, लेकिन चक्रवात 'शक्ति' के कारण इसमें थोड़ी देरी होगी। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले 3 से 4 दिनों में गुजरात के शेष हिस्सों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से लौट जाएगा। यह 17 सितंबर तक उत्तर पश्चिम भारत से लौट चुका है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ राज्यों में बारिश की संभावना बन रही है। महाराष्ट्र में इसके लौटने में देरी है।
पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश, चक्रवात के कमजोर पड़ते ही वापसी
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मौसम में तब्दीली दिखी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण इन राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है। IMD के विशेषज्ञों के मुताबिक, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय प्रणालियां अक्सर वापसी की प्रक्रिया को रोक देती हैं। अरब सागर के ऊपर मौजूद चक्रवात 'शक्ति' 7 अक्टूबर तक कमजोर होकर दबाव क्षेत्र में बदल जाएगा, जिससे मानसून वापसी फिर से शुरू हो सकती है।
कब आया था मानसून?
आमतौर पर मानसून बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार से होता हुआ सबसे पहले केरल में 1 जून को प्रवेश करता है। इस साल यह 6 दिन पहले 24 मई को पहुंच गया था। 2009 में मानसून 23 मई को पहुंचा था। मानसून 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। हालांकि, इस साल 9 दिन पहले मानसून सक्रिय हो गया। मानसून 17 सितंबर तक उत्तर-पश्चिम भारत और 10 अक्टूबर तक पूरे देश से वापस चला जाता है।
राज्यों में 10 अक्टूबर से थमेगी बारिश
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगले 5-6 दिनों तक वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है।
