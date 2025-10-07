मानसून की विदाई में होगी देरी, चक्रवात 'शक्ति' के कारण 11 अक्टूबर तक वापसी की संभावना

मानसून

पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश, चक्रवात के कमजोर पड़ते ही वापसी

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मौसम में तब्दीली दिखी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण इन राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है। IMD के विशेषज्ञों के मुताबिक, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय प्रणालियां अक्सर वापसी की प्रक्रिया को रोक देती हैं। अरब सागर के ऊपर मौजूद चक्रवात 'शक्ति' 7 अक्टूबर तक कमजोर होकर दबाव क्षेत्र में बदल जाएगा, जिससे मानसून वापसी फिर से शुरू हो सकती है।