महाराष्ट्र में मानसून को लेकर बड़ी चेतावनी, अब तक हुई सिर्फ 26 प्रतिशत बारिश देश Jun 16, 2026

महाराष्ट्र में मानसून ने इस साल धीमी गति से दस्तक दी है। 1 से 15 जून के बीच राज्य में केवल 26 प्रतिशत बारिश हुई है, जो सामान्य से काफी कम है। आमतौर पर इस अवधि में 103.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है, लेकिन इस बार यह आंकड़ा सिर्फ 27.4 मिलीमीटर रहा। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने किसानों से फिलहाल खरीफ फसलों की बुवाई शुरू न करने की अपील की है। हालांकि, कई किसान अब भी अपने खेतों को बुवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं और धान व बाजरे की नर्सरी लगा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी।