पति से अफेयर का शक, पत्नी ने 13 लाख में रची एयर होस्टेस की हत्या की साजिश
महाराष्ट्र की मोना अग्रवाल को एयर होस्टेस वर्षा तुरकर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, अग्रवाल को शक था कि उनके पति नितेश का वर्षा तुरकर के साथ संबंध है।
इसी वजह से उन्होंने 13 लाख रुपये में हत्यारों को सुपारी दी। हमले को ठीक से अंजाम देने के लिए उन्होंने नितेश की गाड़ी में GPS ट्रैकर भी लगाया था।
हमलावरों का नितेश की कार से मिला कनेक्शन
वर्षा पर 14 नवंबर, 2026 को बोंडरानी जंगल के पास एक मंदिर के करीब हमला हुआ था। शुरुआत में यह लूटपाट की एक असफल कोशिश लग रही थी, लेकिन जांचकर्ताओं को जल्द ही पता चल गया कि यह एक सोची-समझी हत्या थी।
पुलिस ने लगभग 200 कैमरों की फुटेज जांची। इससे उन्हें हमलावरों की बाइक का रास्ता नितेश की कार तक जाता हुआ मिला। अब तक अग्रवाल और उनके पड़ोसी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपी अब भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।