वर्षा पर 14 नवंबर, 2026 को बोंडरानी जंगल के पास एक मंदिर के करीब हमला हुआ था। शुरुआत में यह लूटपाट की एक असफल कोशिश लग रही थी, लेकिन जांचकर्ताओं को जल्द ही पता चल गया कि यह एक सोची-समझी हत्या थी।

पुलिस ने लगभग 200 कैमरों की फुटेज जांची। इससे उन्हें हमलावरों की बाइक का रास्ता नितेश की कार तक जाता हुआ मिला। अब तक अग्रवाल और उनके पड़ोसी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपी अब भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।